Thermologistic: 3.000 Lkw-Ladungen Fresh-To-Door im Jahr für Lufthansa Cargo

Als Partner der Lufthansa Cargo übernimmt Thermologistic ab sofort die Verteilung leicht verderblicher Luftfrachten in ganz Europa. Die Kooperation zwischen der europaweit führenden Fluggesellschaft und dem Frankfurter Kühllogistiker umfasst die Planung und die Durchführung von Kühltransporten für frische Lebensmittel und Pflanzen im Überlandverkehr.



„Schon als Subdienstleister hat Thermologistic mit seinen Leistungen gepunktet. Als direkter Kooperationspartner stehen wir noch mehr in der Verantwortung den besten Service anzubieten“, so Bernd Schmied, Geschäftsführer Thermologistic Frankfurt GmbH. „Für den Ausbau des Luftfrachtersatzverkehrs sehen wir sehr großes Potenzial in den kommenden Jahren.“



Thermologistic wird den sogenannten Fresh-To-Door-Service an den Lufthansa-Destinationen Frankfurt, Düsseldorf, Köln, München und Brüssel anbieten. Sämtliche Aufträge werden zentral vom Hauptsitz des Kühltransporteurs in Frankfurt gesteuert. Die direkte Nähe zum Perishable Center Frankfurt und zur Lufthansa Disposition am Frankfurter Flughafen gewährleisten gemeinsam mit einer 24/7-Bereitschaft eine zuverlässige und vor allem flexible Auftragsabwicklung.

Auch der schnelle Weitertransport zu den jeweiligen Empfängern wird so durch Thermologistic garantiert. Gerade bei der Verteilung leicht verderblicher Waren ist das besonders wichtig. Die Waren werden in der Regel an den Kühllogistikzentren der Flughäfen übernommen und dort ohne eine Unterbrechung der Kühlkette umgeschlagen.

Die Weiterbeförderung der leicht verderblichen Güter, wie Obst, Gemüse oder auch Schnittblumen, erfolgt auf Paletten oder speziellen Luftfrachtträgern. So kommen auch Auflieger mit Rollerbed zur Verkürzung der Ladezeiten bei Thermologistic zum Einsatz. Die für Kühltransporte wichtige Einhaltung der Ladungstemperatur wird zu jederzeit durch ein standardisiertes Monitoring Management sichergestellt.



Themologistic rechnet durch die Kooperation mit Lufthansa Cargo mit einem jährlichem Umsatz von 2,5 Mio. Euro und einem Transportvolumen von 20.000 Tonnen. Das entspricht in etwa 3.000 Lkw-Ladungen.



„Durch die Weiterführung unserer Perishable-To-Door-Services mit unserem Partner Thermologistic, können wir auf die bestehende Qualität und Flexibilität weiter aufbauen. Wir sind sehr zufrieden darüber, dass wir mit diesem Dienstleister Kontinuität für unsere Kunden garantieren können“, unterstreicht Oliver Blum, Leiter des Perishable-Teams bei Lufthansa Cargo.



Ob Schnittblumen aus Kenia, Fleisch aus Argentinien, Gemüse aus Chile oder Obst aus Kanada – gemeinsam mit Lufthansa Cargo sorgt Thermologistic für den sicheren Transport von den Erzeugern bis zu den Empfängern und stellt so die Versorgung mit frischen Produkten in Europa sicher.

www.lufthansa-cargo.com; www.thermologistic.com