TGM Wien verbindet Internet und Verkehr

Aktuell bringen Schülerinnen und Schüler der „Schule der Technik“ in einem Versuchsprogramm drei E-Autos in die virtuelle Realität

Die Abteilung Maschinenbau des TGM in der Wexstraße des 20.Wiener Gemeindebezirks, schaffte drei Renault Twizy an, um junge Techniker auf die Zukunft vorzubereiten.Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie man Elektrofahrzeuge konstruiert und gefahrlos anfasst.Als nächstes versetzen sie ein E-Auto in die virtuelle Realität.Elektroautos besitzen ein völlig anderes Innenleben als Benzin- und Dieselwagen.