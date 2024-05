Bag-in-Box-Container-Konzepte vermeiden Leerfahrten

Leerfahrten verursachen Kosten, Zeitverlust und unerwünschte Emissionen.Das zu vermeiden ist durch den Einsatz von Bag-in-a-Box-Containern sowie mit dem Be- und Entladen im Kreislauf möglich.Die Disponenten des Schweizer Logistikunternehmens Bertschi berücksichtigen bei der Transportplanung und Kostenkalkulation nicht nur die Strecke von der Be- bis zur Entladestelle, sondern auch die Leerfahrten dazwischen.In einem Fallbeispiel mit einem Bertschi-Kunden aus diesem Jahr handelt es sich um PET-Neuware, welche in Italien hergestellt und an einen Empfänger in den Beneluxländern zur Herstellung von Wasserflaschen versendet wird.Unmittelbar nach dem Entladen tauscht der Fahrer den Liner aus und verlädt recyceltes PET, das nach Italien zurückgeschickt wird, wo es vermischt mit Neumaterial zu neuem PET verarbeitet wird.

