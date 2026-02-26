TFG Transfracht knüpft ihr Intermodal-Netz enger

26.02.2026

Zusätzliche Verwahroptionen schaffen operative Spielräume: Damit stärkt das Tochterunternehmen der DB Cargo flexible, nachhaltige Lieferketten.

TFG Transfracht knüpft ihr Intermodal-Netz enger Bild: TFG Transfracht
Mit zwei gezielten Ausbauschritten zu Jahresbeginn 2026 stärkt TFG Transfracht ihr intermodales Leistungsportfolio und setzt damit ein klares Signal an die Logistikbranche.Man schafft mehr Kapazität, höhere Frequenzen und zusätzliche Flexibilität für anspruchsvolle Lieferketten.Im Mittelpunkt steht dabei der weitere Ausbau des „AlbatrosExpress Germany“.Durch zusätzliche Rundläufe werden zentrale süddeutsche Wirtschaftsstandorte noch enger an die deutschen Seehäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven angebunden.Die erhöhte Abfahrtsfrequenz schafft zusätzliche Kapazitäten und verbessert die Planbarkeit für Im- und Exporteure gleichermaßen.

