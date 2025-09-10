Tamburi Betriebs GmbH wächst auf mehr als 700 Standorte

Paketkasten-Scaleup fährt auf einem steilen Expansionskurs. Jetzt setzt das Wiener Unternehmen zum Sprung ins Ausland an.

Empfänger:innen von Paketen kennen das Ärgernis: Obwohl man daheim ist, werden die Bestellungen von Versanddienstleistern direkt an Paketshops ausgeliefert, die womöglich weiter entfernt sind.Oder die Ware wird einfach vor die Tür gelegt, ohne dass man durch Klingeln benachrichtigt wird (egal ob man anwesend ist oder nicht) und man erhält im Nachgang eine Benachrichtigung per Mail, dass das Paket geliefert wurde.Aus diesem Grund hat Tamburi eine autarke Paketkästen-Lösung gefunden, ist damit seit 2019 auf über 700 zustellerneutrale Paketkästen gewachsen und bezeichnet sich nun als Scaleup.Seit April 2025 schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen.Das System von Tamburi besteht aus schmalen, modular erweiterbaren und autarken Paketkästen.