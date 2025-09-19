Tailwind Shipping: Drei neue Hafenanläufe in Europa

Sowohl der Panda Express Service zwischen China und dem Mittelmeer als auch der kürzlich erweiterte Tiger Express Service zwischen Bangladesch, Malaysia, Vietnam und Sri Lanka bedienen weiterhin die gewohnten Routen.

Ab Mitte Oktober verkehrt der bisherige Dolphin Express Service (DEX) von Tailwind Shipping Lines als intra-europäischer Short-Sea-Dienst mit zusätzlichen Hafenanläufen.Die Containerreederei von Lidl erweitert die Route Moerdijk—Barcelona um Stopps in Antwerpen in Belgien, Setúbal in Portugal, Cádiz in Spanien sowie Casablanca in Marokko.Der 21-tägige Umlauf erfolgt wöchentlich aus nördlicher Richtung, auf der Rückreise von Barcelona wird Moerdijk wie bisher direkt angesteuert.Künftig sind auf dem DEX drei Containerschiffe mit einer Kapazität von 1.380 TEU im Einsatz, die bereits zur Tailwind-Flotte gehören.