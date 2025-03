Swissterminal jetzt komplett unter dem Dach von DP World

DP World, ein führender globaler Anbieter integrierter Lieferkettenlösungen, hat die vollständige Eigentümerschaft an der Swissterminal AG übernommen.Nach einer erfolgreichen fünfjährigen Partnerschaft, während der das Schweizer Unternehmen sein Netzwerk und seine Serviceleistungen erheblich ausgebaut hat, markiert dieser Schritt einen bedeutenden Meilenstein in der strategischen Entwicklung von DP World in Europa.DP World ist in 79 Ländern auf sechs Kontinenten tätig und verarbeitet jährlich mehr als 100 Mio.TEU, was etwa 10 Prozent der weltweiten Containerhafen-Kapazität entspricht.In Europa beschäftigt das Unternehmen über 25.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login