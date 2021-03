Swissport erweitert Frachtaktivitäten am Flughafen Wien

Swissport hat einen Mietvertrag mit sieben Jahren Laufzeit für zwei Luftfrachthallen in der Nähe des Flughafen Wien unterzeichnet.Die zusammen rund 8.000 m² großen Gebäude im „SkyLog Park Vienna“ der Deutsche Logistik Holding in Fischamend ermöglichen dem Unternehmen den Ausbau der Frachtaktivitäten am Wiener Flughafen. Der Neubau bietet modernste Lager- und Büroflächen.Damit erhöht sich die Lagerkapazität um rund 50 Prozent, wodurch Swissport die Tätigkeit für Speditionen ausbauen kann.

