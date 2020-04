Supply Chain Leaders werden für Unternehmen immer wichtiger

Egon Zehnder hat am 22.April die Ergebnisse der Studie “Chain Reaction 2020: Leadership Perspectives from the World’s Top Supply Chain Executives” vorgestellt.Die Resultate verdeutlichen, dass Chief Supply Chain Officers (CSCOs) für die Strategie von Unternehmen mittlerweile eine zentrale Rolle spielen.Ihre Verantwortung ist dabei eine doppelte: die Erhöhung der Supply Chain-Effizienz und -Reaktionsgeschwindigkeit sowie der Aufbau eines nachhaltigen Talent-Managements - und dies in einem Umfeld, das unter dem Einfluss der Pandemie das aktuelle Globalisierungsmodell in Frage stellt.Fast vier von fünf Befragten (79 Prozent) haben vor diesem Hintergrund Zweifel, ausreichend Führungspersönlichkeiten zu finden, die mit dem schnellen Wandel in der Industrie mithalten können.

