Bei Geis läuft Quehenberger-Integration nach Plan

2023 brachte der Gruppe starken Umsatzanstieg, aber Rückgang beim Volumen. Expansion in Richtung Südosteuropa schreitet voran.

Akquisitionsbedingt ist die Geis Gruppe, ein international tätiger Logistikdienstleister aus Bad Neustadt in Unterfranken, 2023 deutlich gewachsen und hat einen Umsatz von 1,89 Mrd.EUR erwirtschaftet.Aufgrund des schwierigen Marktumfelds ging das Volumen hingegen um sechs Prozent zurück.Trotzdem zeigt sich die Geis Gruppe mit dem Ergebnis zufrieden.Während der Nettoumsatz um fast 42 Prozent in die Höhe geschnellt ist, haben sich rückläufige Mengen und niedrige Frachtraten aufgrund der anhaltenden Konjunkturschwäche spürbar in der Bilanz niedergeschlagen.