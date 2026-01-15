Streckensperren in Bayern bewirken hohe Mehrkosten

Oberösterreichs Transporteure fordern Ersatz für die finanzielle Zusatzbelastung aufgrund der monatelangen Generalsanierung des Schienennetzes.

Die beiden bevorstehenden, jeweils fünf Monate dauernden Streckensperren im bayerischen Bahnnetz (Regensburg–Nürnberg, Passau–Obertraubling) werfen ihre Schatten voraus.Nach Angaben der ÖBB -Infrastruktur AG müssen heuer rund 80 von täglich 140 Güterzügen über Salzburg umgeleitet werden.30 weitere weichen großräumig über andere Routen aus.„70 Prozent des schienengebundenen Warenvolumens von Oberösterreich von und nach Deutschland laufen über diese Strecke.Über den Gesamtzeitraum der Sperren entspricht das rund 1,4 Mio.