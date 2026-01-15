Streckensperren in Bayern bewirken hohe Mehrkosten

15.01.2026

Oberösterreichs Transporteure fordern Ersatz für die finanzielle Zusatzbelastung aufgrund der monatelangen Generalsanierung des Schienennetzes.

Streckensperren in Bayern bewirken hohe Mehrkosten Bild: Deutsche Bahn AG-Oliver Lang
Die beiden bevorstehenden, jeweils fünf Monate dauernden Streckensperren im bayerischen Bahnnetz (Regensburg–Nürnberg, Passau–Obertraubling) werfen ihre Schatten voraus.Nach Angaben der ÖBB -Infrastruktur AG müssen heuer rund 80 von täglich 140 Güterzügen über Salzburg umgeleitet werden.30 weitere weichen großräumig über andere Routen aus.„70 Prozent des schienengebundenen Warenvolumens von Oberösterreich von und nach Deutschland laufen über diese Strecke.Über den Gesamtzeitraum der Sperren entspricht das rund 1,4 Mio.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

CargoBeamer baut transalpines Angebot weiter aus

Verbindung Lüttich – Domodossola schließt die Kapazitätslücke nach dem Wegfall der RoLa zwischen Deutschland und Italien.

14.01.2026

Cargo-Center-Graz Logistik holt sich Contargo an Bord

Der Einstieg des Container-Logistikers bei der Grazer Plattform ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.

13.01.2026

Bahn frei für Vectron Dual Mode mit ETCS in Österreich

Erste zugelassene Fahrzeuge wurden an den österreichischen Bahnbetreiber Stern & Hafferl Verkehr übergeben.

13.01.2026
Anzeige