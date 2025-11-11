Das dritte Jahr in Folge weniger Straßengüterverkehr

2024 gab es Rückgänge im Inlandsverkehr und Transit, hingegen Zunahmen beim Empfang und Versand.

Nach Angaben der Statistik Austria wurden 2024 auf Österreichs Straßen insgesamt 562,6 Mio.Tonnen Güter transportiert.Das Transportaufkommen in- und ausländischer Güterkraftfahrzeuge war damit um 1,1 Prozent geringer als ein Jahr davor.Die Transportleistung auf österreichischem Territorium verringerte sich um 0,4 Prozent auf 54,9 Mrd.Tonnenkilometer.