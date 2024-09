Stena wird alleiniger Eigentümer von NTEX

Der schwedische Konzern Stena AB, der in den Geschäftsfeldern Fährschifffahrt, Offshore Drilling, Schifffahrt, Immobilien, Finanzen und New Business tätig ist, hat weitere 25 Prozent der Anteile am gleichfalls in Schweden ansässigen Transport- und Logistikunternehmen NTEX erworben.Nachdem der Konzern bereits seit 2020 75 Prozent der Anteile besaß, ist Stena AB somit nun alleiniger Eigentümer von NTEX.Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.NTEX ist eines der expansivsten Transportunternehmen Schwedens.Es betreibt 20 Niederlassungen in den 12 europäischen Ländern Norwegen, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Österreich, Italien, Kroatien, Polen, Estland, Lettland und Litauen.

