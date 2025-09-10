Stena Line vor Erwerb des Hafenbetriebs in Liepaja

In enger Partnerschaft mit dem lettischen Staat, der Sonderwirtschaftszone Liepaja und den Kunden baut die Fährreederei weiter an der Zukunft.

Stena Line setzt ihr Engagement für Wachstum und Transportresilienz im Ostseeraum fort.Die schwedische Fährreederei steht vor dem Erwerb aller Anteile am Hafenbetreiber Terrabalt in Liepaja, Lettland.Die Reederei betreibt die Fährroute Travemünde–Liepaja.Die RoRo-, Massengut- und Stückgutterminals machen Liepaja zum drittgrößten Hafen Lettlands.Der Standort wird im Rahmen der Sonderwirtschaftszone Liepāja (Special Economic Zone - SEZ) verwaltet, einer 1997 gegründeten Freihandelszone, die den Hafen, das Industriegebiet und den Flughafen umfasst.