Steirisches Landeswappen für die Johannes Matzhold GmbH

Die Johannes Matzhold GmbH wurde zur Wochenmitte mit dem steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Im kleinen Kreis übergab Landeshauptmann Schützenhöfer am 30. September dem Geschäftsführer Johannes Matzhold die hohe Landesauszeichnung am Unternehmenssitz in St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz.

Das im Jahr 1988 als Einzelunternehmen gegründete Johannes Matzhold GmbH hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und an die wechselnden Anforderungen des Marktes angepasst. Der schnell wachsende Familienbetrieb stellt den Kunden ein breites Leistungsspektrum in den Bereichen Transport, Spedition und ökologieorientierte Logistiklösungen zur Verfügung. Durch den Einsatz eines modernen Fuhrparks mit geringen Emissionsklassen sowie ressourcenschonender Konzepte wird ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet.

Im Rahmen der Überreichung betonte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: „Die Johannes Matzhold GmbH zählt zu den heimischen Erfolgsbetrieben mit großem Innovationsgeist und Verbundenheit zur Heimat. Der Familienbetrieb sichert heute über 130 Arbeitsplätze in der Region. Mit über 60 Lkw der modernsten und umweltfreundlichsten Euro-Emissionsklasse tritt das Unternehmen als verlässlicher Partner für die heimische Elektro-, Bau- und Tiernahrungsindustrie auf und fungiert als interner Zubringer zwischen steirischen Unternehmen.“

