Steirisches Know-how für Leichtbau-Güterwagen

15.09.2025

Innoway-Werk in Triest will von den künftigen Möglichkeiten der Koralmbahn und des Semmering-Basistunnels profitieren.

Steirisches Know-how für Leichtbau-Güterwagen Bild: Land Steiermark-Büro LH / Landeshauptmann Mario Kunasek zu Besuch in der Triester Waggonproduktion.
Eine steirische Erfolgsgeschichte in Italien: Davon konnte sich Landeshauptmann Mario Kunasek mit einer Delegation in Triest in der Region Friaul-Julisch Venetien persönlich überzeugen.Gemeint ist die Waggonbaufirma Innoway.Diese möchte an der Adria bis 2027 das modernste Güterwaggon-Werk Europas ins Rollen bringen.Der steirische Unternehmen Peter Wanek-Pusset  hat in Triest zusammen mit der Containerreederei MSC in einer 350 Meter langen Halle das Projekt realisiert.Seit Juli werden bei Innoway Leichtbau-Güterwaggons gefertigt, die mehr Fracht laden können.

