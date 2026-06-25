Statt mit der Bahn fahren große Baustoff-Mengen auf der Straße

25.06.2026

Robert Schmid, Chef der gleichnamigen Industrieholding, ortet beim Verkehrsträger Schiene noch viel brach liegendes Potenzial in Österreich.

Statt mit der Bahn fahren große Baustoff-Mengen auf der Straße Bild: MAN
Die Bahn könnte viel mehr Güter über die Schiene transportieren und damit zur Entlastung vom Schwerverkehr auf den Straßen sorgen, lasse diese Chance aber oft ungenutzt.Das sagte Robert Schmid, geschäftsführender Gesellschafter des Baustoffkonzerns Schmid Industrieholding mit Zentrale in Wopfing im Piestingtal, vor Journalisten im Klub der Wirtschaftspublizisten.„Vor 30 Jahren haben wir in Österreich rund ein Drittel unserer Transporte mit der Bahn abgewickelt.Heute ist es nur noch ein niedriger einstelliger Prozentsatz“, rechnete Robert Schmid vor.In der Vergangenheit hätte sein Unternehmen – bekannte Marken: „Baumit“, „Murexin“, „Wopfinger“, „Austrotherm“ – viele Produkte an Baustoffhändler verkauft, die mit ihren Lägern auf Bahngrund ansässig waren und deshalb die Schiene als Transportweg nutzten.

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