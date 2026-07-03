Immer „Ontime“ als Taktgeber für den Erfolg

Wie sich ein Salzburger Familienunternehmen seit 25 Jahren erfolgreich im Logistik-Haifischbecken durchsetzt.

Bild: Ontime Logistics-Ines Wurm / Von links: Kurt & Tassilo Posch und Moritz & Roland Schäffner

Die Ontime Logistics Speditions GmbH feierte dieser Tage 25 Jahre bedingungsloses Bekenntnis zu Termintreue, verlässlichen lokalen Partnerschaften und zu einem motivierten, gut ausgebildeten Team, das aktuell circa 100 Personen umfasst.Auf Express-Logistik (z.B.für die Fahrzeug- oder Luftfahrtindustrie, aber auch im Medizinbereich) sowie Luft- und Seefracht spezialisiert, hat sich das Familienunternehmen in 2.Generation im globalen „Logistik-Haifischbecken“ durchgesetzt, wie es in einer Presseinformation heißt.