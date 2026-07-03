Four Parx entwickelt trimodalen Standort in Hamburg-Harburg

03.07.2026

Neben einer eigenen Gleisanbindung verfügt das Areal über einen direkten Wasserzugang sowie eine Umschlagsplattform für See- und Binnenschiffe.

Four Parx entwickelt trimodalen Standort in Hamburg-Harburg Bild: Four Parx GmbH
Der auf Gewerbe- und Logistikflächen spezialisierte Projektentwickler Four Parx realisiert in Hamburg-Harburg einen modernen Logistik-, Industrie- und Gewerbestandort mit direkter Hafenanbindung.Investor ist ein Joint Venture der HIH Invest Real Estate und Urban Partners.Die Umsetzung erfolgt durch die Revitalisierung eines rund 117.000 m² großen Brownfield-Areals der ehemaligen Olenex Edible Oils GmbH im südlichen Hamburger Hafengebiet.Das Projekt umfasst insgesamt rund 77.

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