Four Parx entwickelt trimodalen Standort in Hamburg-Harburg

Neben einer eigenen Gleisanbindung verfügt das Areal über einen direkten Wasserzugang sowie eine Umschlagsplattform für See- und Binnenschiffe.

Der auf Gewerbe- und Logistikflächen spezialisierte Projektentwickler Four Parx realisiert in Hamburg-Harburg einen modernen Logistik-, Industrie- und Gewerbestandort mit direkter Hafenanbindung.Investor ist ein Joint Venture der HIH Invest Real Estate und Urban Partners.Die Umsetzung erfolgt durch die Revitalisierung eines rund 117.000 m² großen Brownfield-Areals der ehemaligen Olenex Edible Oils GmbH im südlichen Hamburger Hafengebiet.Das Projekt umfasst insgesamt rund 77.