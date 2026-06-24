Startklar: Grüne Technologien für die Donaulogistik

Bild: viadonau / Das SYNERGETICS-Konsortium vor dem Schubschiff Bad Deutsch-Altenburg bei der von viadonau organisierten Abschlussveranstaltung.

SYNERGETICS – Synergies for Green Transformation of Inland and Coastal Shipping – die im Rahmen des EU-Förderprogramms Horizon Europe finanzierte Innovationsmaßnahme – hat nach 42 Monaten ihre Arbeit zur Schaffung von Synergien für die Binnenschifffahrt und die Küstenschifffahrt erfolgreich abgeschlossen.Gefeiert wurde das sowohl an Bord des viadonau-Schubschiffs Bad Deutsch-Altenburg als auch im Techgate im Rahmen einer Abschlussveranstaltung am 10.Juni 2026.Der Schwerpunkt des Projekts lag auf der Verbesserung der Umweltperformance der Binnen- und Küstenschifffahrt durch Nachrüstung (Retrofit).In SYNERGETICS wurden verschiedene Lösungen zur Emissionsminderung entwickelt, von denen einige auch unter realen Betriebsbedingungen getestet wurden.