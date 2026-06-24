Startklar: Grüne Technologien für die Donaulogistik

24.06.2026

Hydrodynamische Optimierungsmaßnahmen zeigten ein Energieeinsparungspotenzial von 15–35 Prozent.

Startklar: Grüne Technologien für die Donaulogistik Bild: viadonau / Das SYNERGETICS-Konsortium vor dem Schubschiff Bad Deutsch-Altenburg bei der von viadonau organisierten Abschlussveranstaltung.
SYNERGETICS – Synergies for Green Transformation of Inland and Coastal Shipping – die im Rahmen des EU-Förderprogramms Horizon Europe finanzierte Innovationsmaßnahme – hat nach 42 Monaten ihre Arbeit zur Schaffung von Synergien für die Binnenschifffahrt und die Küstenschifffahrt erfolgreich abgeschlossen.Gefeiert wurde das sowohl an Bord des viadonau-Schubschiffs Bad Deutsch-Altenburg als auch im Techgate im Rahmen einer Abschlussveranstaltung am 10.Juni 2026.Der Schwerpunkt des Projekts lag auf der Verbesserung der Umweltperformance der Binnen- und Küstenschifffahrt durch Nachrüstung (Retrofit).In SYNERGETICS wurden verschiedene Lösungen zur Emissionsminderung entwickelt, von denen einige auch unter realen Betriebsbedingungen getestet wurden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Donauschifffahrt bringt die Welt nach Niederösterreich

Flusskreuzfahrten bescheren dem Bundesland rund 25 Mio. EUR Umsatz im Jahr, berichtet die Landeshauptfrau.

22.06.2026

Bündnis für Gleichberechtigung: „Allianz Wasserstraße“

Neue Initiative sucht aktiv den Dialog mit Industriekunden und Zivilgesellschaft für ein breiteres Meinungsbild und die Koordination der Branchenwünsche.

17.06.2026

Logistikum Steyr: Üppiger Förderkuchen für Binnenschifffahrt

Das aus 17 Partnerorganisationen bestehende Konsortium HERFRIED erhält von der EU ein Forschungsbudget von fast 8 Mio. EUR.

11.06.2026
Anzeige