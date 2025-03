Start zur nächsten Investition am Cargo Terminal Graz

Am 26. März wurde der Spatenstich zum Bau einer neuen Werkstätte für Schienenfahrzeuge gesetzt.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Auftragsvolumen am Cargo Terminal Graz kontinuierlich erhöht.Dadurch ist auch der Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten zur Wartung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen gestiegen.Vor kurzem hat die steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer deshalb den Spatenstich zum Bau einer erweiterten Fahrzeugwerkstätte gesetzt.„Für die Steiermärkischen Landesbahnen ist es essenziell, den Standort für Eisenbahnverkehrsunternehmen attraktiv zu gestalten.Ein wesentlicher Teil davon ist die Werkstätte für Schienenfahrzeuge.