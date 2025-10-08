Starke Signale für die Zukunft der deutschen Seehäfen

Beim Besuch des deutschen Bundeskanzlers wurde die Bedeutung einer nachhaltigen und auskömmlichen Finanzierung der Hafeninfrastruktur bekräftigt.

Bild: BLG Logistics / Von links: Matthias Magnor, Vorstandsvorsitzender von BLG Logistics, Kristina Vogt, Bremens Senatorin für Häfen, Wirtschaft und Transformation, Bundeskanzler Friedrich Merz, der Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen, Andreas Bovenschulte, Michael Blach, BLG-Vorstandsmitglied und Eurogate-Gruppengeschäftsführer sowie Melf Grantz, Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven auf dem Containerterminal Bremerhaven.

Bundeskanzler Friedrich Merz absolvierte am 7.Oktober seinen Antrittsbesuch beim Bremer Senat.Dabei nutzte er die Gelegenheit, sich am BLG AutoTerminal und am Eurogate Containerterminal Bremerhaven ein Bild von der Leistungsfähigkeit der bremischen Häfen zu machen.Im Mittelpunkt des Besuchs standen die Bedeutung der Seehäfen für die deutsche Wirtschaft, die Energiewende und die Versorgungssicherheit.Der Regierungschef informierte sich vor Ort sowohl über den Automobilumschlag am BLG AutoTerminal Bremerhaven – einem der größten Automobilterminals Europas – als auch über den Containerumschlag.