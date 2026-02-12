Starke Logistik für ein anspruchsvolles Bauprojekt

12.02.2026

Auch bei anspruchsvollen innerdeutschen Projekten sorgt Hämmerle Spezialtransporte für präzise Abläufe.

Starke Logistik für ein anspruchsvolles Bauprojekt Bild: Big Move AG
Im Rahmen eines Neubauprojekts für ein Studentenwohnheim im Raum Köln hat die Hämmerle Spezialtransporte GmbH großformatige Holzmodule sicher ans Ziel transportiert.Produziert im Norden Deutschlands, ging es innerhalb eines Tages – inklusive Begleitfahrzeug – zuverlässig bis nach Köln.Solche Aufträge erfordern präzise Planung, perfekte Koordination und starke Logistik.Deshalb waren an dem Projekt von Hämmerle Spezialtransporte GmbH auch die Unternehmen und BigMove AG-Partner Bloedom Spedition und Gustav Seeland beteiligt.Die Durchführung von Spezialtransporten ist die Kernkompetenz der Firma Hämmerle mit Sitz in Hard am Bodensee.

