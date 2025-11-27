Anzeige

Starke digitale Anbindung bei Kühne+Nagel

27.11.2025

Die Road Customer Visibility Plattform des Logistikers ist jetzt mit 100 Millionen Geräten vernetzt.

Starke digitale Anbindung bei Kühne+Nagel Bild: Kühne+Nagel
Kühne+Nagel hat sich mit dem US-amerikanischen Technologieunternehmen Chorusview Inc.zusammengetan.Gemeinsam mit dem Spin-off der X Moonshot Factory von Alphabet baut der Logistiker ein global verfügbares Netzwerk intelligenter Etikettenlesegeräte auf, das aktuell über 100 Mio.Geräte umfasst.  Die Road Customer Visibility Plattform von Kühne+Nagel nutzt diese Lesegeräte, um Daten von intelligenten Etiketten und Sensoren in die Cloud zu übertragen.

