Starke digitale Anbindung bei Kühne+Nagel

Die Road Customer Visibility Plattform des Logistikers ist jetzt mit 100 Millionen Geräten vernetzt.

Kühne+Nagel hat sich mit dem US-amerikanischen Technologieunternehmen Chorusview Inc.zusammengetan.Gemeinsam mit dem Spin-off der X Moonshot Factory von Alphabet baut der Logistiker ein global verfügbares Netzwerk intelligenter Etikettenlesegeräte auf, das aktuell über 100 Mio.Geräte umfasst. Die Road Customer Visibility Plattform von Kühne+Nagel nutzt diese Lesegeräte, um Daten von intelligenten Etiketten und Sensoren in die Cloud zu übertragen.