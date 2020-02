Spedition Transco gründet Bahnlogistiktochter in Ungarn

Die Transco-Gruppe hat mit der Invictus Holding Kft. in Budapest eine Tochtergesellschaft gegründet. Das Unternehmen ist aktuell primär als Bahnspedition aktiv und organisiert für Direktkunden in Südosteuropa den Gütertransport auf der Schiene.

Wie bei allen Auslandsgesellschaften der Transco-Gruppe hält die Schweizer Transco Suisse AG die Mehrheitsbeteiligung an der Invictus Holding Kft. Das lokale Management um Geschäftsführer Árpád Vásárhelyi und Prokuristin Andrea Olár geht mit einer Minderheitsbeteiligung in die unternehmerische Verantwortung.

„Die Ziele des Paris-Abkommens im Bereich Transport und Verkehr lassen sich nur mit einem stark steigenden Anteil an Bahntransporten erreichen“, erklärt Christian Bücheler, Vorstandsvorsitzender der Transco Suisse AG. „Mit der Gründung der Invictus Holding reagieren wir auf eine wachsende Nachfrage nach klimaschonenden Transporten in Südosteuropa, aber auch im gesamten europäischen Raum.“

Für Direktkunden wird Invictus europaweit verkehrende Ganzzüge organisieren, im Intermodalbereich bietet das Unternehmen darüber hinaus Transporte im Kombinierten Verkehr und das Handling von Containern an. Zum Dienstleistungsangebot gehört ferner die Organisation der Vor- und Nachläufe über die Straße sowie internationale Speditionsaktivitäten.

Neben Direktkunden aus Industrie und Handel will Invictus auch andere Logistikunternehmen als Infrastrukturvertretung in Südosteuropa betreuen und diese bei der Verlagerung von Gütern auf die Schiene unterstützen. „Wir übernehmen für unsere Kunden nicht nur die logistischen Prozesse, sondern auch Aufgaben in der Kundenbetreuung oder im Vertrieb“, sagt Invictus-Geschäftsführer Árpád Vásárhelyi.

Bei der Steuerung der Vor- und Nachläufe über die Straße setzt die Invictus Holding Kft. zukünftig auf digitale Lösungen. Geplant ist die Gründung einer weiteren Gesellschaft, die in Südosteuropa als Digitalspedition aktiv werden soll. Um auch ein Zeichen für nachhaltige Transporte zu setzen, wird die Invictus Holding Kft. für jeden fünften Ganzzug einen Baum pflanzen.

Die Transco-Gruppe umfasst elf Tochtergesellschaften und 30 Niederlassungsbetriebe und Vertretungen in elf europäischen Ländern. Wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie der mittelständischen Unternehmensgruppe ist die Bahnverladung. Seit 1998 ist Transco Aktionär der Hupac, einem Gemeinschaftsunternehmen von Spediteuren und der Schweizerischen Bundesbahnen, und setzt in der Alpenquerung nahezu ausschließlich auf die Bahnverladung.

