Spedition Rentschler rückt unter das GW-Dach

Bild: Gebrüder Weiss-Koosch / Werner Dettenthaler, Geschäftsführer Landverkehr Deutschland bei Gebrüder Weiss (links), und Andreas Rentschler, Geschäftsführer Rentschler Transport + Logistik, bei der Vertragsunterzeichnung in Altensteig.

Zum 1.Jänner 2023 erwirbt Gebrüder Weiss die Spedition Rentschler Transport + Logistik mit Sitz in Altensteig im Nordschwarzwald zu 100 Prozent. Der internationale Transport- und Logistikdienstleister übernimmt insgesamt 80 Mitarbeitende.Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.Mit der Akquisition setzt Gebrüder Weiss einen weiteren Schritt in seiner Wachstumsstrategie in Süddeutschland.