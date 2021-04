Spedition cargo-partner erweitert iLogistics Center in Ljubljana

Der Logistikdienstleister ist seit 1996 in Slowenien vertreten und beschäftigt mehr als 130 Mitarbeitende im Land.

Das iLogistics Center der cargo-partner Gruppe am Flughafen Ljubljana zählt zu den größten Lagerkomplexen in Slowenien.Da diese Einrichtung fast ihre Kapazität erreicht hat, wird der Logistikdienstleister eine zweite Bauphase starten.Die Maßnahme diene der Erweiterung der Lagerkapazität sowie der Verbesserung des Angebotes an Lagerbeständen und integrierten Logistiklösungen, teilt das Unternehmen auf Facebook mit.Die Investition schafft 14.000 m² Lagerfläche mit 14 Lkw-Docks.