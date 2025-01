Sogestran Group vor Kauf der Reederei Jaegers

Die Sogestran Group wird im ersten Quartal 2025 die Reederei Jaegers GmbH aus Duisburg übernehmen, die auf den Transport von flüssigem Massengut in der Binnenschifffahrt spezialisiert ist.Durch die Transaktion steigt das französische Unternehmen zum europäischen Marktführer in diesem Segment auf, mit einer bedeutenden Präsenz auf den großen europäischen Wasserstraßen, über 200 Einheiten (Motorschiffe, Schubboote und Leichter) sowie mehr als 500 Besatzungsmitgliedern.„Mein Ziel für Sogestran ist es, eine europäische Gruppe im Sinne einer nachhaltigeren Wirtschaft aufzubauen.Mit dieser Übernahme können wir unser Angebot in der Binnenschifffahrt auf europäischer Ebene erweitern und unsere Kunden damit besser bedienen“, erklärt Pascal Girardet, CEO von Sogestran.Dr.

