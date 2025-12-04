Anzeige

Smatrics EnBW eröffnet Ladepark für grüne Logistik

04.12.2025

Hochmoderner Standort in Regau bietet exzellente Anbindung an die A1 Westautobahn für den Straßengüterverkehr.

Smatrics EnBW eröffnet Ladepark für grüne Logistik Bild: Smatrics EnBW - Husar / Bei der Eröffnung des Ladeparks in Regau (v.l.n.r.): Thomas Landsbek, CEO Smatrics EnBW, Sonja Pickhardt-Kröpfel, Stadträtin Vöcklabruck, Peter Harringer, Bürgermeister Regau und Hauke Hinrichs, COO Smatrics EnBW und CEO Smatrics.
In Regau (OÖ), zwischen Westautobahn und Westbahnstrecke, wurde kürzlich der neue Ladepark mit 12 Ladepunkten für Pkw und drei Ladepunkten für Lkw von Smatrics EnBW eröffnet.Zur Einführung gibt es hier bis inklusive Februar 2026 einen Eröffnungspreis von 49 Cent pro kWh.CEO Thomas Landesbek betont: „Mit Regau schaffen wir bewusst eine Infrastruktur, die nicht nur den Bedürfnissen von Elektro-Pkw, sondern auch dem Schwerverkehr gerecht wird: öffentlich zugängliche, ultraschnelle Ladevorgänge an Standorten mit separaten Zufahrts‑ und Ladespuren für Lkw.So reduzieren wird die Standzeiten für Flotten und macht emissionsfreie Logistik planbar und wirtschaftlich.“ Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Schwerverkehr sind neben der Videoüberwachung und dem Jausenplatz mit Getränkeautomat die groß dimensionierten Stellplätze.

