„Slot-System“ am Brenner ist rechtlich umsetzbar

In Bozen wurde die Machbarkeitsstudie für ein Buchungssystem für den Schwerverkehr im Brennerkorridor präsentiert.

Eine „buchbare Autobahn für den Schwerverkehr“ – das ist das Grundprinzip eines „Slot Systems“ entlang des Brennerkorridors.Die dazugehörige Machbarkeitsstudie wurde am 22.Dezember in Bozen (Südtirol) präsentiert.Darin wurden sowohl der technische als auch der rechtliche Aspekt einer solchen Einführung im Brennerkorridor geprüft.Ausgegangen ist man dabei von einem grenzüberschreitenden Szenario, in dem sich alle drei Autobahnbetreiber zwischen Rosenheim und Trient beteiligen und dieses digitale System, das auch als Weiterentwicklung des Dosierungssystems Tirols bei Kufstein gesehen werden kann, im Korridor einführen.