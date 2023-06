„Slot-System ist Angriff auf den freien Warenverkehr“

Der Zentralverband Spedition & Logistik verweist auf fehlende Schienen-Kapazitäten. welche die Verlagerung des Güterverkehrs am Brenner ausbremsen.

Das von Bayern, Tirol und Südtirol vorgeschlagene, verpflichtende digitale Slot-Buchungs-System stelle keine Lösung für den Lkw-Verkehr über den Brenner dar, sondern werde die Situation vielmehr verschärfen, warnt der Zentralverband Spedition & Logistik (ZV) in einer Aussendung.Folgen wären vermehrte Staus und das Risiko zusätzlicher, anstatt geringerer Emissionen.ZV-Präsident Alexander Friesz: „Das im Detail noch nicht bekannte System würde nicht weniger Lkw-Verkehr über den Brenner bringen, sondern mehr Staus und damit auch potenziell höhere Emissionen.Niemand kann nämlich immer genau sagen, wann ein Lkw an der Grenze ankommen wird.Was passiert, wenn ein Lkw zu früh oder zu spät eintrifft?“ Der Vorschlag einer Verlagerung auf die Schiene ist in seinen Augen scheinheilig, „da alle Beteiligten wissen, dass es dort derzeit viel zu wenig Kapazitäten gibt“.