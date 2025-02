Sievert Logistik: Intermodal von Marseille nach Kehl am Rhein

Um den ökologischen Fußabdruck zu verringern, transportiert die Sievert Logistik SE die Materialien für die Baustellen ihrer Kunden in Deutschland klimafreundlich per intermodalem Verkehr.Seit Anfang 2024 werden pro Monat bis zu acht Container per Schiene und Lkw von Marseille nach Deutschland gebracht.Die Anzahl soll sukzessive und deutlich ausgebaut werden, um weitere CO₂-Emissionen einzusparen.„Mit dem intermodalen Transport transformieren wir die Logistik und sparen in Summe rund 50 Prozent CO₂-Äquivalente ein.Unser Ziel ist, Verkehre mit Verbrennerfahrzeugen auf diesen Destinationen perspektivisch vollständig zu ersetzen“, sagt Karsten Bley, Geschäftsführer der Sievert Logistik SE.

