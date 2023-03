SHV plant Verkauf der Mammoet-Beteiligung 

Die niederländische SHV prüft die Veräußerung ihrer Beteiligungen an den Unternehmen ERIKS und Mammoet.Der Schritt wurde im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierung der Unternehmensstrategie beschlossen. Damit Mammoet seine Wachstumsstrategie fortsetzen kann, sucht SHV einen neuen Eigentümer.Dieser soll bereit sein die erforderlichen Investitionen zu tätigen, die Mitarbeitenden von Mammoet in vollem Umfang zu beschäftigen und den starken Unternehmergeist des Spezialisten für Schwertransporte zu fördern.Das Unternehmen plant in den kommenden Jahren Investitonen in Hochleistungsausrüstungen, die zur Unterstützung der globalen Energiewende – insbesondere der Offshore-Windkraft – eingesetzt werden sollen.

