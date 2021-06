Seefracht: Extreme Verspätungen in Südchinas Häfen

Im südchinesischen Hafen Yantian (Shenzhen) warnt die weltgrößte Containerreederei Maersk derzeit vor „Schiffsverspätungen von mehr als 16 Tagen“.Grund sind Desinfektions- und Quarantänemaßnahmen lokaler Behörden, um nach einem Corona-Ausbruch weitere Ansteckungen zu verhindern.Das bringt weltweite Lieferketten, die seit der Suezkanal-Blockade Ende März weiter gestört sind, erneut aus dem Takt.Alf Hörnig, General Manager Seafreight Import and Customs Service bei a.hartrodt Deutschland in Hamburg, empfiehlt Kunden Transportanfragen und Aufträge sollten so früh wie möglich zu platzieren.

