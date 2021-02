Schwerlasttransport für eine Wiener Herzensangelegenheit

Seit etwa 1940 schlug die inzwischen 22 Meter hohe Platane im achten Wiener Gemeindebezirk ihre Wurzeln.Jetzt, etwa 80 Jahre danach muss sie dem Bau einer U-Bahn-Station weichen.Aufgrund zahlreicher Interventionen von Naturliebhabern wurde der Baum in letzter Sekunde gerettet und hat einen neuen Platz bekommen.Mit der Übersiedelung des ahornblättrigen Gewächses wurde nach einer europaweiten Ausschreibung die Felbermayr-Abteilung für Spezialtransporte in Lanzendorf bei Wien beauftragt.Da der schmucke Baum laut Gutachten in übersiedelungsfähigen Zustand rund 42 Tonnen auf die Waage bringen sollte, kamen dafür zwei stattliche Mobilkrane von Felbermayr zum Einsatz.

