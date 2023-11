Schweiz-Zulassung für die Euro9000-Lokomotive

European Loc Pool (ELP) gibt in einer Aussendung die erfolgreiche Zulassung der Euro9000-Lokomotive in der Schweiz bekannt.Ab sofort ist die sechsachsige Hybridlokomotive auf den schweizerischen Schienen unterwegs und wird auf mehreren Strecken eingesetzt.Gemeinsam mit ihrem Servicepartner, Stadler Rail Services, hat ELP bereits ein Service-Netzwerk in der Eidgenossenschaft etabliert.Die Zulassung der Euro9000 in der Schweiz ist ein großer Erfolg für European Loc Pool und markiert einen wichtigen Schritt bei der geografischen Ausdehnung des Einsatzgebiets dieser Lokomotive.Bisher wurde die Euro9000 bereits in Deutschland und Österreich zugelassen.

