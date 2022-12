Schweiz: Gebrüder Weiss macht Sonnenenergie zu Ökostrom

PV-Anlage am Standort Altenrhein erzeugt 40 Prozent des Strombedarfs; Logistikanlagen sollen bis 2030 klimaneutral werden.

Zur Energieversorgung der eigenen Logistikterminals setzt Gebrüder Weiss verstärkt auf regenerative Quellen.Im Oktober dieses Jahres hat das internationale Transport- und Logistikunternehmen an seinem Standort Altenrhein in der Schweiz eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen.Sie hat eine installierte Leistung von 270 Kilowatt Peak und spart damit jedes Jahr 20 Tonnen CO2 ein.Zum Vergleich: Mit der gleichen Leistung ließen sich 55 Einfamilienhäuser mit Strom versorgen.„Die Dachflächen des Logistikzentrums eignen sich ideal zur Solarstromerzeugung“, erklärt Oskar Kramer, Landesleiter Schweiz bei Gebrüder Weiss.