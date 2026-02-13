Schon 1.050 Güterzüge rollten durch den Koralmtunnel

Mit den ersten 100 Betriebstagen auf der neuen Strecke zeigt sich die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) zufrieden.

Nach rund 100 Tagen Güterverkehr auf der Koralmbahn zieht die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) eine durchaus positive Bilanz.Im Rahmen einer Pressekonferenz in Wietersdorf in Kärnten wurde mit dem Partner Alpacem vorgezeigt, wie Schiene und Straße flexibel kombiniert werden können, um Umweltfreundlichkeit und Effizienz zu vereinen.„Mit der neuen Strecke gewinnen wir bis zu 30 Prozent mehr Trassenkapazität.Durch mehr Effizienz verbrauchen die Züge weniger Energie und können gleichzeitig mehr Ladung transportieren“, erklärte Christoph Grasl, Vorstand der ÖBB Rail Cargo Group (RCG), bei der Veranstaltung am Firmensitz von Alpacem im Görtschitztal.Seit dem Start der Koralmbahn Mitte Dezember 2025 wurden rund 1.