Schlepper mit über 3.000 PS stärkt Standort Mukran Port

Der Schlepper „Bugsier 16“ der in Hamburg ansässigen Fairplay Towage Group stärkt seit Mitte des Monats den Mukran Port.Das 28 Meter lange und 9 Meter breite Schiff mit Eisklasse und einem Pfahlzug von bis zu 31,2 metrischen Tonnen steht ab sofort dauerhaft dem Hafen zur Verfügung.Damit ist der Mukran Port unter anderem in der Lage ein- und ausfahrende Seeschiffe sowie Spezialfahrzeuge bei schwierigen Witterungslagen zu unterstützen, selbst bei kurzfristig auftretenden Wetterwechseln.Bisher wurden Schlepper für Sondereinsätze, etwa bei Unwetterlagen, aus dem Ostseeraum bestellt.„Die dauerhafte Stationierung eines Schleppers in Mukran ist unser Beitrag als kundenorientierter Dienstleister, um so die massiven örtlichen Investitionen zu unterstützen und zur Wettbewerbsattraktivität des Hafens Mukran sowie auch Sassnitz für diverse Schiffsanläufe beizutragen“, so Philip Harmstorf, Geschäftsführer Fairplay Towage Group.

