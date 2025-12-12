Schiene statt Straße: Novelis kauft 220 Shimmns-Waggons

Großinvestition soll die Effizienz der Materiallieferungen innerhalb des europäischen Netzwerks steigern und CO2e Emissionen einsparen.

Novelis, weltweit führend in der Herstellung innovativer Aluminiumwalzprodukte und größter Recycler von Aluminium, investiert rund 43 Mio.EUR in den Ausbau seiner Schienenlogistik in Europa.Mit der Anschaffung von 220 neuen Shimmns-Waggons setzt das Unternehmen konsequent auf seine Nachhaltigkeitsstrategie und die Devise „Schiene statt Straße“. Der Zug ist mit einem Anteil von 95 Prozent das wichtigste Transportmittel für die Materiallieferungen zwischen den zehn europäischen Novelis-Produktionsstätten.Die 220 neuen Shimmns-Kombi-Waggons sind flexibel einsetzbar und ermöglichen den Transport von Aluminiumbändern, Recycling-Schrotten sowie Aluminiumbarren.