Schenk Tanktransport erwirbt Franz Fischer Spedition

12.03.2026

Mit dem Kauf wird die geballte Expertise beim Chemikalien-Transport in einem Unternehmen gebündelt.

Schenk Tanktransport erwirbt Franz Fischer Spedition Bild: Schenk Tanktransport
Der niederländische Logistiker Schenk Tanktransport hat die Franz Fischer Spedition GmbH aus Nienburg an der Weser in Niedersachsen übernommen.Mit der Akquisition erweitert das Unternehmen seine Aktivitäten im europäischen Chemikalientransport und stärkt seine Marktposition in der DACH-Region.Die norddeutsche Franz Fischer Spedition ist auf den Transport von flüssigen und trockenen Chemikalien im Bulkverkehr spezialisiert.Das Unternehmen mit Kunden in Kontinentaleuropa und im Vereinigten Königreich beschäftigt mehr als 220 Mitarbeitende und betreibt über 100 Zugmaschinen, 160 Auflieger sowie 45 Container.Schenk Tanktransport ist ein familiengeführter Spezialbetrieb mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in der Beförderung von Chemikalien.

