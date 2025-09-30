Schachinger Logistik: Mit Full-Service auf Wachstumskurs

Was vor über 30 Jahren mit Transporten für einen deutschen Arzneimittelhersteller begann, ist heute ein stattliches Unternehmen in der Pharmalogistik.

Die Firmen Schachinger Pharmalogistik (Lagerung) und SLS – TRCplus (temperaturgeführte Auslieferung) bedienen eine steigende Zahl von Kunden aus der Pharmaindustrie. Mit gesamt 190 Beschäftigten, eigenen Lagerstandorten in Wien (2), Großebersdorf, Hagenbrunn und Bruck an der Leitha mit zusammen rund 82.000 Palettenstellplätzen sowie einer Transportlogistik mit 140 Fahrzeugen von zwei ausgewählten Subfrächtern erfüllt das Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit Arzneimitteln und medizinischen Produkten. „Wir sind Empfangsspediteur für Auftraggeber aus der hochreguliertesten Branche, die man sich vorstellen kann“, betont Geschäftsführer Markus Macho im Gespräch mit der Österreichischen Verkehrszeitung.Sein Team entwickelt für renommierte Pharmakunden logistische Gesamtlösungen in den Temperaturbereichen von 2-8°C und 15-25°C.