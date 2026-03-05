Schachinger Logistik ist nun ein „Leitbetrieb Austria“

In der Zertifizierung sieht das Unternehmen einen weiteren Schritt zu zukunftsorientierter und verantwortungsvoller Betriebsführung.

Bild: Christian Mikes / Von links: Ehrenfried Werderits (Sprecher der Geschäftsführung Schachinger Logistik), Ina Pfneiszl (Head of Sustainability Schachinger Logistik), Monica Rintersbacher (Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria), Günther Gfrerrer (Geschäftsführer Schachinger Logistik)

Für ihren Einsatz in Richtung nachhaltiger Transportlösungen ist die Schachinger Logistik Holding aus Hörsching bei Linz als „Leitbetrieb Austria“ ausgezeichnet worden.Das Unternehmen setzt bei seiner Fahrzeugflotte auf Elektro-Lkw, betreibt ein Biomasse-Heizwerk und verfolgt ambitionierte Klimaziele.Mit dem ganzheitlichen Ansatz „Driving Change“ füllt Schachinger Logistik umfassende unternehmerische Sozialverantwortung mit Leben.Dazu zählt auch die Klimastrategie „Roadmap to Zero“, die eine weitgehende Dekarbonisierung bis 2040 bewirken soll.Ein Schwerpunkt liegt auf der Mobilität: Bis Ende des Geschäftsjahres 2025/26 will der Logistiker rund 15 elektrisch betriebene Lkw zum Einsatz bringen.