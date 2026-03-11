Scandlines: Premierenfahrt für „The Baltic Whale“

Dedizierte Kapazität für Gefahrgut, effiziente Abwicklung und hohe Betriebssicherheit auf der batteriebetriebenen Frachtfähre.

Scandlines hat gestern „The Baltic Whale“ auf der Route Rødby–Puttgarden in Betrieb genommen.Der Neubau zählt zu den größten Fähren weltweit, die ausschließlich mit Ladestrom von Land betrieben werden können.Das Schiff markiert einen wichtigen Meilenstein in der langfristigen Vision der Reederei, bis 2040 den Fährbetrieb ohne direkte Emissionen sicherzustellen und gleichzeitig die Kapazitäten für Frachtkunden zu erhöhen.„The Baltic Whale“ verfügt über eines der weltweit größten Batteriesysteme an Bord einer Fähre und kann im Regelbetrieb die Überfahrt ohne direkte Emissionen zurücklegen.Darüber hinaus zeichnet sie sich der Neubau durch geringere Geräuschemissionen über und unter Wasser aus.