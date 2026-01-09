Scandlines: Neue E-Frachtfähre sticht bald in See

„The Baltic Whale“ im Wert von 84 Mio. EUR erhöht die Transportkapazität auf der Route Puttgarden-Rødby um 27 Prozent.

Bei Scandlines nimmt in Kürze eine der größten batteriebetriebenen Frachtfähren der Welt den Betrieb auf.Die „The Baltic Whale“ kommt künftig auf der Route Puttgarden-Rødby zum Einsatz.Das Schiff ist Teil der langfristigen Strategie der Ostsee-Reederei, den Fährbetrieb bis 2040 ohne direkte Emissionen sicherzustellen und gleichzeitig die Kapazitäten für Frachtkunden zu erhöhen.Die „The Baltic Whale“ wurde als reine Frachtfähre konzipiert.Sie bietet auf beiden Decks Platz für insgesamt 66 Lkw (1.