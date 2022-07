Scan Global Logistics festigt Position in Europa

Das Logistikunternehmen übernimmt und integriert Gelders Forwarding in den Niederlanden und Advection Logistics in Ungarn.

Scan Global Logistics (SGL) stärkt seine europäische Organisatio durch die Integration zweier Unternehmen in der Region.Die Übernahme von Gelders Forwarding, einem Luft- und Seefrachtspediteur, soll die Luftfrachtdienste von SGL deutlich erweitern und die Präsenz im Technologiesektor stärken.Gleichzeitig wird Advection Logistics, ein Full-Service-Logistikdienstleister, zur ersten SGL-Niederlassung in Ungarn und bietet eine Plattform für Wachstum in der Region.Die Präsenz von Gelders Forwarding im Bereich der Halbleiterlogistik unterstützt den strategischen Fokus von SGL auf Luftfracht und festigt die Position des Unternehmens als globaler Logistikanbieter.Die Organisation wird nach der Zusammenführung über 70 Mitarbeitende beschäftigen und auch Lebendtiertransporte organisieren.