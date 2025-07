Sanierungsverfahren bei Stranzinger Logistik Service

Die Unternehmensgruppe ist an mehreren Standorten in Oberösterreich vertreten, um den Kunden effiziente und flexible Lösungen zu bieten.

Am Landesgericht Ried im Innkreis läuft seit 9.Juli ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der Stranzinger Logistik Service GmbH.Von der Insolvenz sind insgesamt 23 Dienstnehmer betroffen, davon 10 Angestellte und 13 Arbeiter, teilt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit.Die im Jahr 2014 gegründete Schuldnerin ist im Bereich der Warenlogistik tätig.Der Hauptsitz der Verwaltung befindet sich an der Geschäftsanschrift Antiesen 19 in Eberschwang („Logistikcenter 1“).