Sameday Hungary wird Teil der Österreichischen Post

Die Transaktion setzt neue Paketlogistik-Impulse in Südost- und Osteuropa, der Türkei und darüber hinaus.

Die Österreichische Post AG erwirbt 100 Prozent des ungarischen Paketdienstleisters Delivery Solutions Zrt., der unter der Marke Sameday Hungary auftritt.Alle Mitarbeitenden und Kundenverträge wie mit eMAG, einem der größten ungarischen Online-Händler, sowie die Infrastruktur werden übernommen.Dazu gehören rund 1.100 Paketstationen, die in Express One Hungary, einer 100%igen Tochter der Österreichischen Post, integriert werden.