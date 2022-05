Salzburg: Lagermax ist „Bester Lehrbetrieb des Jahres“

Die Lagermax Unternehmensgruppe bietet mit 55 eigenen Standorten in zwölf Ländern ein ausgereiftes Distributionsnetz für alle Kundenwünsche.Ihre 3.450 Mitarbeitenden haben 2021 einen Gesamtumsatz von 545 Mio.Euro erwirtschaftet.Darüber hinaus überzeugte der Transport- und Logistikdienstleister mit seinem Aus- und Weiterbildungskonzept für Lehrlinge, Dafür erhielt das Salzburger Familienunternehmen jetzt im Rahmen des Wettbewerbs „Bist du g´scheit“ der Wirtschaftskammer Salzburg die Auszeichnung als „Bester Lehrbetrieb des Jahres“ in Salzburg in der Kategorie Großbetriebe.

