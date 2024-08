Salzburg–Augsburg: Neuer TransFER der RCG

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) hat eine neue Netzwerkverbindung mit fixem Fahrplan zwischen Österreich und Süddeutschland gestartet.Mit dem TransFER Salzburg–Augsburg schafft der Bahnlogistik-Spezialist eine zentrale Anbindung an den gesamten zentral- und südosteuropäischen Raum. Mit zwei Rundläufen pro Woche bietet der neue TransFER eine Nonstop-Strecke zwischen zwei wichtigen Wirtschaftszentren in Österreich und Deutschland.Augsburg ist ein bedeutendes Industrie- und Logistikzentrum im süddeutschen Raum.Das fördere nicht nur den Warenfluss zwischen den beiden Regionen, sondern stärke auch die gesamte Logistikkette in Zentral- und Südosteuropa, schreibt die RCG in einer Presseinformation.

